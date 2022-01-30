Длительный COVID. Ученые обнаружили аномалии в легких, которые могут объяснить одышку

Результаты пилотного исследования с участием 36 пациентов повышают вероятность того, что COVID может вызывать микроскопические повреждения легких, которые не обнаруживаются с помощью обычных тестов.

Одышка является симптомом у большинства пациентов с длительным периодом болезни, но неясно, связано ли это с другими факторами, такими как изменение характера дыхания, усталость или что-то другое. По словам доктора Эмили Фрейзер, консультанта больниц Оксфордского университета и соавтора исследования, последние результаты являются первым доказательством того, что основное здоровье легких может быть нарушено.

"Это первое исследование, демонстрирующее аномалии легких [у людей с длительным течением COVID], у которых наблюдается одышка. Это действительно предполагает, что вирус вызывает какие-то стойкие аномалии в микроструктуре легких или в легочной сосудистой сети", - сказала ученая.

Она добавила, что потребуется дополнительная работа, чтобы прояснить клиническую значимость результатов, в том числе то, как очевидные отклонения связаны с одышкой.

Клэр Стивс, клинический старший преподаватель Королевского колледжа Лондона, которая не участвовала в работе, сказала, что результаты будут представлять значительный интерес для всех, кто живет с длительной одышкой после коронавируса.

"Они предполагают, что эффективность легких в выполнении того, для чего они предназначены - в обмене углекислого газа и кислорода - может быть нарушена, даже если структура легких кажется нормальной", - сказала она.

Стивс отметила, что нужно дождаться завершения исследования, чтобы узнать, являются ли эти ранние результаты надежными.

"И если да, то насколько они объясняют и каковы последствия с точки зрения потенциальных методов лечения", - подытожила преподаватель.