Тривалий COVID. Вчені виявили аномалії у легенях, які можуть пояснити задишку

Результати пілотного дослідження за участю 36 пацієнтів підвищують ймовірність того, що COVID може спричинити мікроскопічні ушкодження легень, які не виявляються за допомогою звичайних тестів.

Задишка є симптомом у більшості пацієнтів з тривалим періодом хвороби, але неясно, чи це пов'язано з іншими факторами, такими як зміна характеру дихання, втома або щось інше. За словами доктора Емілі Фрейзер, консультанта лікарень Оксфордського університету та співавтора дослідження, останні результати є першим доказом того, що основне здоров'я легень може бути порушене.

"Це перше дослідження, що демонструє аномалії легенів [у людей із тривалим перебігом COVID], у яких спостерігається задишка. Це дійсно передбачає, що вірус викликає якісь стійкі аномалії у мікроструктурі легень або у легеневій судинній мережі", - сказала вчена.

Вона додала, що буде потрібна додаткова робота, щоб прояснити клінічну значущість результатів, у тому числі те, як очевидні відхилення пов'язані з задишкою.

Клер Стівс, клінічний старший викладач Королівського коледжу Лондона, яка не брала участі в роботі, сказала, що результати становитимуть значний інтерес для всіх, хто живе з тривалою задишкою після коронавірусу.

"Вони припускають, що ефективність легень у виконанні того, для чого вони призначені - в обміні вуглекислого газу та кисню - може бути порушена, навіть якщо структура легень здається нормальною", - сказала вона.

Стівс зазначила, що потрібно дочекатися завершення дослідження, щоб дізнатися, чи є ці ранні результати надійними.

"І якщо так, то наскільки вони пояснюють і якими є наслідки з погляду потенційних методів лікування", - підсумувала викладач.