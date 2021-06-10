"Для этого не нужен стадион": Радуцкий критикует области, которые не открывают центры вакцинации

Почти в половине регионов открытие центров вакцинации вообще не происходит. Из-за этого люди из одних областей отправляются вакцинироваться в другие.
Об этом рассказал в Facebook председатель Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий.
Он напомнил, что для открытия центра вакцинации "необязательно нужен стадион или выставочный комплекс".
"Минздрав предусмотрел 5 типов таких форматов вакцинации "выходного дня": начиная от больших помещений, где есть возможность вакцинировать 6 тысяч человек в сутки, и к пунктам с несколькими бригадами, рассчитанных на 200-300 человек", - говорит Радуцкий.
По его словам, все региональные департаменты здравоохранения получили соответствующие рекомендации и имеют достаточно вакцин.
"Подтолкнуть местную власть к более активной позиции могут депутаты-мажоритарщики. Обращаюсь к коллегам - давите на ваших мэров и голов ОТГ. Открыть пункт прививки при желании можно даже в общественной приемной народного депутата!", - заявил нардеп.
Напомним, в Украине 12-13 июня центры вакцинации от коронавируса заработают в 14 регионах. МИНЗДРАВ опубликовал список, где можно сделать прививку вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech.
РБК-Украина, за минувшие выходные в центрах вакцинации привились более 15 тысяч человек. Они работали в 12 городах.