"Для этого не нужен стадион": Радуцкий критикует области, которые не открывают центры вакцинации

Он напомнил, что для открытия центра вакцинации "необязательно нужен стадион или выставочный комплекс".

"Минздрав предусмотрел 5 типов таких форматов вакцинации "выходного дня": начиная от больших помещений, где есть возможность вакцинировать 6 тысяч человек в сутки, и к пунктам с несколькими бригадами, рассчитанных на 200-300 человек", - говорит Радуцкий.

По его словам, все региональные департаменты здравоохранения получили соответствующие рекомендации и имеют достаточно вакцин.

"Подтолкнуть местную власть к более активной позиции могут депутаты-мажоритарщики. Обращаюсь к коллегам - давите на ваших мэров и голов ОТГ. Открыть пункт прививки при желании можно даже в общественной приемной народного депутата!", - заявил нардеп.