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В Днепре переполнены реанимации, лечить коронавирус пошли хирурги и травматологи, - врач

Автор: Наталья Скороход

В Днепре переполнены реанимации больными с COVID-19, туда поступает очень много тяжелых пациентов. Поэтому для борьбы с коронавирусом начали обучать врачей всех специализаций, включая даже хирургов и травматологов.

Об этом в эфире программы "Право на владу" рассказал главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

По словам Рыженко, сейчас очень много тяжелых больных прибывает в больницу Мечникова. Она перегружена в три раза.

"Каждый день мы госпитализируем 20-25 тяжело больных пациентов. Реанимация перегружена", - говорит врач.

Реаниматологам больницы Мечникова приходится очень тяжело работать, многие из них работают сутками, медики устали. Поэтому приходится обучать борьбе с коронавирусом врачей разных специализаций.

"В больнице мы учим не только терапевтов, инфекционистов, кардиологов, но и лечить пошли хирурги и травматологи. Они прошли курс обучения", - рассказывает Рыженко.

В то же время он отметил, что больница обеспечена всем необходимым для борьбы с COVID-19.

"Терапевтичные места у нас есть, есть кислород, аппаратура, лекарства. Есть хорошая мощная кислородная станция. Две тоны кислорода мы используем каждый день и делаем все возможное, чтоб лечить наших больных с COVID-пневмонией", - отметил главврач больницы Мечникова в Днепре.

Напомним, Степанов назвал регионы с самой тяжелой ситуацией коронавируса. В то же время некоторые из них смогут ослабить карантин со следующей недели.

Ранее сообщалось, что киевляне стали более легкомысленно относиться к коронавирусу. Так считают городские власти.

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