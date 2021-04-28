В Днепре жесткий карантин продлили еще на два месяца

Власти города Днепр приняли решение продлить жесткий карантин еще на два месяца. Таким образом, он будет действовать до 30 июня.
Так, ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно. Однако в то же время младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.
Также в Днепре запрещена работа дискотек и ночных клубов.
Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.
При этом льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.
При этом, в Днепре частично ослабили карантинные ограничения. В частности, власти разрешили студентам, которые заканчивают медицинские учебные заведения, посетить одно массовое мероприятие, а именно - сдачу основного квалификационного экзамена.
Напомним, жесткий карантин в Днепре действует с 25 марта.
Кроме того, Окружной административный суд Днепра отменил решение горсовета об ограничении льгот на проезд во время карантина. Решение суда вступит в силу только в мае.