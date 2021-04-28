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У Дніпрі жорсткий карантин продовжили ще на два місяці

Автор: РБК-Україна

Влада міста Дніпро прийняла рішення продовжити жорсткий карантин ще на два місяці. Таким чином, він діятиме до 30 червня.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Дніпра.

Так, учні 5-11 класів продовжать навчання дистанційно. Однак водночас молодша школа та дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.

Також в Дніпрі заборонена робота дискотек і нічних клубів.

Кафе, бари та ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їх робота заборонена, крім адресної доставки і роботи на виніс.

При цьому пільговий проїзд у громадському транспорті діятиме лише з 10:00 до 15:00.

При цьому, в Дніпрі частково послабили карантинні обмеження. Зокрема, влада дозволила студентам, які закінчують медичні навчальні заклади, відвідати один масовий захід, а саме - здачу основного кваліфікаційного іспиту.

Нагадавши, жорсткий карантин у Дніпрі діє з 25 березня.

Крім того, Окружний адміністративний суд Дніпра скасував рішення міськради про обмеження пільг на проїзд під час карантину. Рішення суду набуде чинності тільки в травні.

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