У Дніпрі жорсткий карантин продовжили ще на два місяці

Так, учні 5-11 класів продовжать навчання дистанційно. Однак водночас молодша школа та дитсадки працюватимуть у звичайному режимі.

Також в Дніпрі заборонена робота дискотек і нічних клубів.

Кафе, бари та ресторани працюють до 00:00 за умови дотримання санітарних норм. У нічний час їх робота заборонена, крім адресної доставки і роботи на виніс.

При цьому пільговий проїзд у громадському транспорті діятиме лише з 10:00 до 15:00.

При цьому, в Дніпрі частково послабили карантинні обмеження. Зокрема, влада дозволила студентам, які закінчують медичні навчальні заклади, відвідати один масовий захід, а саме - здачу основного кваліфікаційного іспиту.