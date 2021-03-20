Днепропетровская область усилила карантин: список ограничений

Региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение усилить карантин. Область перешла в "оранжевую" зону карантина.

В областном совете заявили, что переход в "оранжевую" зону сигнализирует о потенциальной опасности - приближении к "красному" уровню. Его могут ввести, если в области на протяжении недели будет превышение по одному из COVID-показателей:

загруженность коек с кислородом в регионе больше 65%;

более 60 госпитализаций с COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней;

рост числа госпитализаций в регионе на более 50% за неделю;

менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения;

коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных больше 20%.

Также комиссией утвержден пункт о принятии мер по ускорению темпов вакцинации населения и осуществлению мониторинга за показателями вакцинации.

Отметим, в этой зоне запрещены: