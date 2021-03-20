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Днепропетровская область усилила карантин: список ограничений

Новина українською → Днепропетровская область, Суббота 20 марта 2021 15:50
Днепропетровская область усилила карантин: список ограничений Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение усилить карантин. Область перешла в "оранжевую" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного совета.

В областном совете заявили, что переход в "оранжевую" зону сигнализирует о потенциальной опасности - приближении к "красному" уровню. Его могут ввести, если в области на протяжении недели будет превышение по одному из COVID-показателей:

  • загруженность коек с кислородом в регионе больше 65%;
  • более 60 госпитализаций с COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней;
  • рост числа госпитализаций в регионе на более 50% за неделю;
  • менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения;
  • коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных больше 20%.

Также комиссией утвержден пункт о принятии мер по ускорению темпов вакцинации населения и осуществлению мониторинга за показателями вакцинации.

Отметим, в этой зоне запрещены:

  • массовые мероприятия с участием более 20 человек;
  • работа заведений размещения (хостелы, туристические базы и тому подобное), кроме гостиниц;
  • плановые госпитализации в больницах;
  • спортзалы, фитнес-центры, заведения культуры;
  • прием новых изменений в детские лагеря.

Напомним, ограничения "красной" зоны в Киеве и Одесской области вводят с 23 марта.

Отметим, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин, введенный городскими властями.

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