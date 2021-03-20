Днепропетровская область усилила карантин: список ограничений
Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области приняла решение усилить карантин. Область перешла в "оранжевую" зону карантина.
В областном совете заявили, что переход в "оранжевую" зону сигнализирует о потенциальной опасности - приближении к "красному" уровню. Его могут ввести, если в области на протяжении недели будет превышение по одному из COVID-показателей:
- загруженность коек с кислородом в регионе больше 65%;
- более 60 госпитализаций с COVID-19 или с подозрением на заболевание на 100 тысяч населения в течение 7 дней;
- рост числа госпитализаций в регионе на более 50% за неделю;
- менее 300 ПЦР-тестов и тестов на антиген за 7 дней на 100 тысяч населения;
- коэффициент выявленных случаев коронавируса среди протестированных больше 20%.
Также комиссией утвержден пункт о принятии мер по ускорению темпов вакцинации населения и осуществлению мониторинга за показателями вакцинации.
Отметим, в этой зоне запрещены:
- массовые мероприятия с участием более 20 человек;
- работа заведений размещения (хостелы, туристические базы и тому подобное), кроме гостиниц;
- плановые госпитализации в больницах;
- спортзалы, фитнес-центры, заведения культуры;
- прием новых изменений в детские лагеря.
Напомним, ограничения "красной" зоны в Киеве и Одесской области вводят с 23 марта.
Отметим, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин, введенный городскими властями.