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Дніпропетровська область посилила карантин: список обмежень

Новость на русском → Дніпропетровська область, Субота 20 березня 2021 15:50
Дніпропетровська область посилила карантин: список обмежень Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення посилити карантин. Область перейшла в "помаранчеву" зону карантину.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної ради.

У обласній раді заявили, що перехід до "помаранчевої" зони сигналізує про потенційну небезпеку - наближення до "червоного" рівня. Його можуть запровадити, якщо в області упродовж тижня буде перевищення по одному з COVID-показників:

  • завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;
  • понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;
  • зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;
  • менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;
  • коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.

Також комісією затверджений пункт про вживання заходів щодо пришвидшення темпів вакцинації населення та здійснення моніторингу за показниками щеплення.

Зазначимо, у цій зоні заборонено:

  • мaсові зaходи зa учaсті більше 20 осіб;
  • роботa зaклaдів розміщення (хостели, туристичні бaзи тощо), окрім готелів;
  • плaнові госпітaлізaції в лікaрнях;
  • спортзaли, фітнес-центри, зaклaди культури;
  • прийом нових змін в дитячі тaбори.

Нагадаємо, обмеження "червоної" зони в Києві та Одеській області вводять з 23 березня.

Зазначимо, з 20 березня в Києві почав діяти жорсткий карантин, введений міською владою.

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