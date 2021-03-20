Дніпропетровська область посилила карантин: список обмежень
Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення посилити карантин. Область перейшла в "помаранчеву" зону карантину.
У обласній раді заявили, що перехід до "помаранчевої" зони сигналізує про потенційну небезпеку - наближення до "червоного" рівня. Його можуть запровадити, якщо в області упродовж тижня буде перевищення по одному з COVID-показників:
- завантаженість ліжок з киснем в регіоні більша за 65%;
- понад 60 госпіталізацій з COVID-19 або з підозрою на захворювання на 100 тисяч населення протягом 7 днів;
- зростання кількості госпіталізацій в регіоні на понад 50% за тиждень;
- менш ніж 300 ПЛР-тестувань та тестів на антиген за 7 днів на 100 тисяч населення;
- коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більший за 20%.
Також комісією затверджений пункт про вживання заходів щодо пришвидшення темпів вакцинації населення та здійснення моніторингу за показниками щеплення.
Зазначимо, у цій зоні заборонено:
- мaсові зaходи зa учaсті більше 20 осіб;
- роботa зaклaдів розміщення (хостели, туристичні бaзи тощо), окрім готелів;
- плaнові госпітaлізaції в лікaрнях;
- спортзaли, фітнес-центри, зaклaди культури;
- прийом нових змін в дитячі тaбори.
Нагадаємо, обмеження "червоної" зони в Києві та Одеській області вводять з 23 березня.
Зазначимо, з 20 березня в Києві почав діяти жорсткий карантин, введений міською владою.