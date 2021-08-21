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В Днепропетровской ОГА во время празднований Дня Независимости будут делать COVID-прививки

Автор: Инна Собора

В День независимости вблизи помещения Днепровской ОГА состоятся торжественные празднования и ярмарка. В здании облгосадминистрации в это время развернут пункт вакцинации для всех желающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Пункт вакцинации будет работать 24 августа в большом зале на первом этаже. Там создадут условия, чтобы желающие могли вакцинироваться от ковида. Дежурить будут две мобильные бригады.

Центр массовой иммунизации будет открыт с 8:00 до 17:00. На выбор две вакцины: Comirnaty от Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

С 9 утра у здания ОГА начнется ярмарка и праздничная программа.

"Жители Днепропетровской области смогут не только веселиться и праздновать. Но и совместить приятное с полезным", - отметили в департаменте здравоохранения ОГА.

Ранее сообщалось, что в Украине сделали уже более 8 млн COVID-прививок.

Напомним, РБК-Украина писало, что глава Минздрава Виктор Ляшко назвал лучшую COVID-вакцину.

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Днепропетровская ОГАКоронавирусВакцинация