В Днепропетровской ОГА во время празднований Дня Независимости будут делать COVID-прививки

В День независимости вблизи помещения Днепровской ОГА состоятся торжественные празднования и ярмарка. В здании облгосадминистрации в это время развернут пункт вакцинации для всех желающих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.
Пункт вакцинации будет работать 24 августа в большом зале на первом этаже. Там создадут условия, чтобы желающие могли вакцинироваться от ковида. Дежурить будут две мобильные бригады.
Центр массовой иммунизации будет открыт с 8:00 до 17:00. На выбор две вакцины: Comirnaty от Pfizer/BioNTech и CoronaVac.
С 9 утра у здания ОГА начнется ярмарка и праздничная программа.
"Жители Днепропетровской области смогут не только веселиться и праздновать. Но и совместить приятное с полезным", - отметили в департаменте здравоохранения ОГА.
Ранее сообщалось, что в Украине сделали уже более 8 млн COVID-прививок.
Напомним, РБК-Украина писало, что глава Минздрава Виктор Ляшко назвал лучшую COVID-вакцину.