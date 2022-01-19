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Нет доказательств, что здоровые дети и подростки нуждаются в бустерных дозах COVID-вакцины, - ВОЗ

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Среда 19 января 2022 15:59
Нет доказательств, что здоровые дети и подростки нуждаются в бустерных дозах COVID-вакцины, - ВОЗ Фото: бустеры не нужны некоторым детям и подросткам (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В мире пока нет доказательств, что здоровые дети и подростки нуждаются в бустерных дозах вакцины от коронавируса. Такое мнение высказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, со временем наблюдается некоторое ослабление вакцинного иммунитета против быстро распространяющегося варианта коронавируса "Омикрон". Однако еще необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, кому нужны бустерные дозы.

"В настоящее время нет никаких доказательств того, что здоровым детям или здоровым подросткам нужны бустеры. Никаких доказательств", - сказала представитель ВОЗ.

Сваминатан отметила, что эксперты ВОЗ соберутся позже на этой неделе, чтобы рассмотреть конкретный вопрос о том, как страны должны рассматривать вопрос о предоставлении бустеров своему населению.

"Цель состоит в том, чтобы защитить наиболее уязвимых, защитить тех, кто подвергается наибольшему риску тяжелых заболеваний и смерти. Это наши пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями, а также медицинские работники", - сказала она.

Напомним, в Великобритании бустерные дозы вакцины от коронавируса станут доступными для подростков с 16 и 17 лет. Молодые люди смогут получить прививки уже с понедельника.

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