Немає доказів, що здорові діти та підлітки потребують бустерних доз COVID-вакцини, - ВООЗ

У світі поки що немає доказів, що здорові діти та підлітки потребують бустерних доз вакцини від коронавірусу. Таку думку висловила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сум'я Свамінатан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За її словами, з часом спостерігається деяке ослаблення вакцинного імунітету проти варіанта коронавірусу "Омікрон", що швидко розповсюджується. Однак ще потрібно провести додаткові дослідження, щоб з'ясувати, кому потрібні бустерні дози.

"Наразі немає жодних доказів того, що здоровим дітям чи здоровим підліткам потрібні бустери. Жодних доказів", - сказала представник ВООЗ.

Свамінатан зазначила, що експерти ВООЗ зберуться пізніше цього тижня, щоб розглянути конкретне питання про те, як країни мають розглядати питання щодо надання бустерів своєму населенню.

"Мета полягає в тому, щоб захистити найбільш уразливих, захистити тих, хто наражається на найбільший ризик важких захворювань і смерті. Це наші літні люди, люди з ослабленим імунітетом і супутніми захворюваннями, а також медичні працівники", - сказала вона.