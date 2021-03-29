Доповідь ВООЗ не виключає, що коронавірус міг виникнути не в Китаї, - WSJ
Спеціалісти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) після місії в китайському місті Ухань не змогли встановити, коли, де та як коронавірус почав поширюватися. Фахівці організації не виключають, що вірус міг з'явитися за межами Китаю.
Про це йдеться у доповіді ВООЗ, з текстом якої ознайомилися журналісти видання The Wall Street Journal.
Документ, який опинився в руках журналістів газети WSJ, ще не був опублікований організацією. У ньому припускається, що коронавірус міг проникнути в Китай вже після того, як виник деінде. Видання зазначає, що теорію з виникненням коронавірусу в іншій країні висувала влада Китаю, однак проти неї виступали у Вашингтоні та інших країнах Заходу.
Експерти ВООЗ у своїй доповіді рекомендують "більш ретельно вивчити данні лікарень в Китаї та зразки крові, отримані до грудня 2019 року", коли коронавірус вперше підтвердили у китайських громадян. Також у ВООЗ вважають за потрібне проведення перевірок на китайських фермах, де вирощують тварин, бо це може допомогти встановити, як вірус передався людині.
Як розповіли журналісти WSJ, в доповіді ВООЗ також допускають, що ринок в Ухані не був джерелом коронавірусу, але міг зіграти якусь роль у його поширенні, тому експерти рекомендують провести додаткові перевірки інших китайських ринків.
Нагадаємо, сьогодні ВООЗ опублікувала проект доповіді про походження коронавірусу. Експерти організації назвали найімовірніший сценарій передачі коронавірусу людині.
Додамо, раніше у ВООЗ вважали малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай з іншої країни.