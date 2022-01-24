Не доминирует. В 17 областях Украины выявили штамм "Омикрон"

При этом отмечается, что в Украине третью неделю подряд растет количество новых случаев коронавируса. Однако благодаря вакцинации болезнь проходит легче.

В то же время в Украине сейчас госпитализировано почти в два раза меньше людей, чем во время пика заболеваемости осенью прошлого года.

За минувшую неделю госпитализировано более 15 тысяч человек, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме "Дельта".

На сегодняшний день в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19.