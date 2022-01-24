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Не домінує. У 17 областях України виявили штам "Омікрон"

Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в 17 областях України підтвердили новий штам коронавірусу "Омікрон". При цьому у відомстві підкреслили, що "Омікрон" не є домінуючим в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

При цьому наголошується, що в Україні третій тиждень поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу. Однак завдяки вакцинації хвороба проходить легше.

Разом з тим в Україні зараз госпіталізовано майже в два рази менше людей, ніж під час піку захворюваності восени минулого року.

За минулий тиждень госпіталізовано понад 15 тисяч осіб, що майже на 50% менше, ніж при такій же кількості нових випадків при штамі "Дельта".

На сьогодні в медустановах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірусом захворіли майже 13 тисяч осіб.

Крім того, у ВООЗ заявили, що після "Омікрону" пандемія коронавірусу піде тимчасово на спад в Європі.

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