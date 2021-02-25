UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Донбассе началась COVID-вакцинация военнослужащих

Автор: РБК-Украина

В районе проведения операции Объединенных сил стартовала вакцинация от коронавируса военнослужащих. Первая партия вакцины AstraZeneca, в количестве 7200 доз, поступила в 66-й военный госпиталь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Медики уже проводят вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты.

В пятницу, 26 февраля, бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности.

Фото: вакцинация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, 24 февраля в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса.

Кроме того, в первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в первый день в Черкасской области. Сообщается, что еще не было зарегистрировано неблагоприятных событий после иммунизации.

В каких регионах уже были сделаны первые прививки - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинацияООСКоронавирус
Читайте также
В мире от коронавируса умерли более 2,5 миллиона человек
Вакцинация от коронавируса в Украине: как получить вторую дозу
Прогноз погоды