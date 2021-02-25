На Донбасі почалася COVID-вакцинація військовослужбовців

У районі проведення операції Об'єднаних сил стартувала вакцинація від коронавірусу військовослужбовців. Перша партія вакцини AstraZeneca, в кількості 7200 доз, надійшла у 66-й військовий госпіталь.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.
Медики вже проводять вакцинацію особового складу госпіталю, а також окремої автосанітарної роти.
У п'ятницю, 26 лютого, бригади у складі лікаря-анестезіолога, лікаря-терапевта і медичної сестри, почнуть виїжджати для здійснення щеплень безпосередньо в підрозділи в зоні відповідальності.
Фото: вакцинація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Нагадаємо, 24 лютого в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.
Крім того, у перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день в Черкаській області. Повідомляється, що ще не було зареєстровано несприятливих подій після імунізації.
В яких регіонах вже були зроблені перші щеплення - читайте в матеріалі РБК-Україна.