В Донецкой области после 1 сентября сразу два класса ушли на карантин

Два класса в школах Добропольской территориальной общины и Николаевской территориальной общины ушли на карантин из-за регистрации случаев заболевания коронавирусом. Болезнь обнаружили у двух учеников и шести преподавателей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной государственной администрации.

"На вчерашний день у нас заболели двое учеников и шесть учителей. Два класса фактически - один в Добропольской территориальной общине и один в Николаевской общине - дети пошли на самоизоляцию из-за того, что заболели их сверстники и заболели учителя", - заявила директор департамента образования и науки облгосадминистрации Татьяна Сидашева.

Отмечается, что на территории Добропольской территориальной общины и Николаевской территориальной общины был обнаружен низкий процент вакцинации среди учителей.

Сидашева добавила, что к соответствующим общинам сейчас обратились с призывом, чтобы активизировать процесс вакцинирования.