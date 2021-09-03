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У Донецькій області після 1 вересня відразу два класи пішли на карантин

Автор: Сергій Пишкін

Два класи в школах Добропільської територіальної громади та Миколаївській територіальної громади пішли на карантин через реєстрацію випадків захворювання на коронавірус. Хворобу виявили у двох учнів та шести викладачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Донецької обласної державної адміністрації.

"На вчорашній день у нас захворіли двоє учнів і шість учителів. Два класи фактично - один у Добропільській територіальній громаді і один у Миколаївській громаді - діти пішли на самоізоляцію через те, що захворіли їх однолітки і захворіли вчителі", - заявила директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Сідашева.

Зазначається, що на території Добропільської територіальної громади та Миколаївській територіальної громади був виявлений низький відсоток вакцинації серед вчителів.

Сідашева додала, що до відповідних громад наразі звернулися з закликом, аби активізувати процес вакцинування.

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КоронавірусКарантинДонецкая область