"Довгий COVID". Науковці вивчають довгострокові наслідки хвороби, - Кузін

"Зараз в світі активно дискутується термін "довгий COVID", тобто це як важкий перебіг як самої коронавірусної хвороби, так і віддалені наслідки перенесеної хвороби", - сказав він.

За його словами, наразі майже вся наукова спільнота сконцентрувалася на вивченні довгострокових наслідків, до яких призвів COVID. Це стосується проблем з опорно-руховим апаратом, серцево-судинною системою, а також проблем, які пов'язані з органами дихання.

Кузін сподівається, що найближчим часом будуть прийняті відповідні протоколи або стандарти на рівні ВООЗ. Після цього їх почнуть адаптувати на рівні України.

"Зараз ми отримаємо лише точкові наукові статті та наукові дані про те, що таке явище, як віддалені наслідки коронавірусної інфекції, вони є, їх треба вивчати окремо, і вони мають регулюватися окремими протоколами або стандартами", - додав він.

Коронавірус

Спалах захворювання почався у грудні 2019 року у місті Ухань у Китаї, а 11 березня 2020 року був визнаний пандемією.

У травні 2023 року Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який було введено через COVID-19. При цьому сам вірус залишається і залишиться в майбутньому. Через це захворювання загинуло понад 20 млн людей по всьому світі.

В Україні скасували карантин, спричинений COVID-19, 1 липня. З початку пандемії зареєстрували 5,5 млн випадків захворювань на коронавірус. З них понад 110 тисяч - летальних.

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