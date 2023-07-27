"Длинный COVID". Ученые изучают долгосрочные последствия болезни, - Кузин

"Сейчас в мире активно дискутируется термин "длинный COVID", то есть это как тяжелое течение как самой коронавирусной болезни, так и отдаленные последствия перенесенной болезни", - сказал он.

По его словам, почти все научное сообщество сконцентрировалось на изучении долгосрочных последствий, к которым привел COVID. Это касается проблем с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой, а также проблем, связанных с органами дыхания.

Кузин надеется, что в ближайшее время будут приняты соответствующие протоколы или стандарты на уровне ВОЗ. После этого их начнут адаптировать на уровне Украины.

"Сейчас мы получим только точечные научные статьи и научные данные о том, что такое явление, как отдаленные последствия коронавирусной инфекции, они есть, их нужно изучать отдельно, и они должны регулироваться отдельными протоколами или стандартами", - добавил он.

Коронавирус

Вспышка заболевания началась в декабре 2019 года в городе Ухань в Китае, а 11 марта 2020 года была признана пандемией.

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения отменила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, введенного из-за COVID-19. При этом сам вирус остается и останется в будущем. Из-за этого заболевания погибло более 20 млн человек по всему миру.

В Украине отменили карантин, вызванный COVID-19, 1 июля. С начала пандемии зарегистрировали 5,5 млн случаев заболеваний коронавирусом. Из них более 110 тысяч - летальных.

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