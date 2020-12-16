Доза надежды. Что мы знаем о первых людях, получивших вакцину от СOVID-19

В мире стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Жители Великобритании, США и Канады уже получают первые дозы вакцины, а до конца 2020 года препарат от COVID-19 поступит еще в несколько стран. Подробно о том, как проходит вакцинация - в материале РБК-Украина.

Великобритания

8 декабря началась масштабная кампания по иммунизации в Шотландии, Англии, Уэльсе. Великобритания закупила всего 40 млн доз препарата Pfizer/BioNTech. Начальную партию из 800 тысяч доз распределят среди граждан от 80 лет и частично среди медперсонала. До конца года планируют привить до 4 млн британцев.

Первой в мире вакцину от коронавируса получила пожилая женщина из английского города Ковентри. 90-летней Маргарет Киннан сделали прививку в университетской больнице 8 декабря в 06:31 по местному времени.

Маргарет Киннан первой в мире прошла иммунизацию от COVID-19 (фото: GettyImages)

У нее четверо внуков, и всего несколько лет назад женщина ушла на пенсию. Раньше Маргарет работала в ювелирном магазине.

Пациентка назвала вакцинацию лучшим подарком ко дню рождения, который празднует через неделю. Женщина также рассказала, что наконец сможет увидеться со своей семьей и провести праздники с родными после почти года в одиночестве из-за пандемии.

В этот же день сделали прививку тезке знаменитого писателя - 81-летнему Уильяму Шекспиру из графства Йоркшир. Мужчина также получил вакцину в клинике Ковентри. Он поблагодарил медиков за внимание к пожилым людям.

Вторым прививку от коронавируса получил мужчина, который назвался Уильямом Шекспиром (фото: ladbible.com)

США

В Соединенных Штатах привилегия первой вакцинации досталась Сандре Линдси из Нью-Йорка. Женщина работает медсестрой отделения интенсивной терапии Long Island Jewish Medical Center в Квинсе, где лечат пациентов с коронавирусом.

Она сообщила, что ощущения после укола не отличались от других прививок. Также Сандра Линдси выразила надежду, что ее пример даст людям уверенность, что вакцинация является безопасной.

Сандра Линдси - первая американка, которой сделали прививку Pfizer (фото: twitter.com/NYGovCuomo)

Публичная вакцинация в США началась с 14 декабря, для прививок используется препарат Pfizer/BioNTech. Первыми дозу препарата получают медицинские работники и пациенты учреждений длительного ухода. До конца 2020 года планируется привить около 20 млн американцев.

Канада

Вакцинация против СOVID-19 в двух провинциях Канады стартовала в понедельник, 14 декабря. Одной из первых прививку Pfizer сделали Аните Квиданген - медицинской сестре дома престарелых из Торонто. Всего в этот день вакцинировали 5 сотрудников Rekai Centre, а в ближайшую неделю планируется ввести препарат 2,5 тысячам медработников подобных учреждений в провинции Онтарио.

В Квебеке на полчаса раньше, чем в Торонто, вакцину ввели 89-летней Гизель Левеск. Пожилая женщина является пациенткой учреждения длительного пребывания.

В первую очередь иммунизацию от коронавируса в Квебеке пройдут жители заведений для пожилых людей и лица от 80 лет.

ОАЭ

В шести эмиратах ОАЭ началась вакцинация препаратом китайской фармакологической компании Sinopharm еще в ноябре. Среди первых лиц, кому был введен препарат, стал премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум, члены правительства ОАЭ, а также медработники, задействованные в лечении коронавирусной инфекции.

Жители Дубая могут получить прививку в полевом госпитале. В Абу-Даби, Шардже, Фуджейре, Умм-Аль-Кувейне, Аджмане вакцинация проводится бесплатно в клиниках при предъявлении медицинской страховки и ID-карты.

Где еще стартует вакцинация

Ожидается, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит вакцину от COVID-19 производства компаний Pfizer/BioNTech на следующей неделе. Решение объявят до 23 декабря, после чего в ряде стран Европы может начаться массовая иммунизация населения.

Израиль уже получил первую партию препарата Pfizer из 100 тысяч доз, начало публичной вакцинации запланировано на 27 декабря. Первым сделать прививку вызвался премьер Биньямин Нетаньяху

Германия готовится к получению разрешения на использование вакцины от коронавируса до Рождества 25 декабря. Для ускорения процесса иммунизации создается сеть специальных медицинских центров. В Берлине будет действовать 6 таких центров, оборудованных на территории двух бывших аэропортов, ледовой арены, концертного и выставочного залов, велодрома. На первом этапе планируется привить 450 тысяч жителей столицы Германии.

В Испании вакцинация может стартовать 4 января после получения разрешения от ЕМА. Прививки для населения будут бесплатными. К приоритетной категории относятся пожилые люди.

Массовая кампания по иммунизации начнется в Польше в январе также после утверждения ЕМА. Препарат от COVID-19 на начальном этапе будут распределять среди лиц из группы риска - медицинского персонала и людей старшего поколения.

Когда вакцина появится в Украине

Украинцы смогут получить вакцину против COVID-19 ориентировочно в первом квартале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина подала все необходимые документы в рамках механизма COVAX и получила соответствующие подтверждения поставки 8 млн доз препарата от коронавируса. Дата начала вакцинации будет зависеть от сроков фактического получения лекарственного средства.

Первыми вакцинируют 9 основных категорий населения, среди которых работники здравоохранения, военные, соцработники, сотрудники учреждений по уходу, лица старше 60 лет, работники образования, служащие госбезопасности, сотрудники пенитенциарных учреждений, лица с хроническими заболеваниями.

Правительство рассматривает вопрос обеспечения бесплатной вакциной от COVID всех граждан, независимо от того, входят ли они в группы риска или нет.

Напомним, глава Минздрава заявил, что в Украине в первую очередь вакцинируют около 20 миллионов человек.

Также 15 декабря регулятор FDA в США подтвердил безопасность вакцины Moderna на уровне 94,1%. Препарат крайне редко вызывает побочные эффекты. В отличие от Pfizer, вакцина Moderna не требует хранения при очень низких температурах.