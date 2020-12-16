Доза надії. Що ми знаємо про перших людей, які отримали вакцину від COVID-19

У світі стартувала масова вакцинація від коронавірусу. Жителі Великобританії, США та Канади вже отримують перші дози вакцини, а до кінця 2020 року препарат від COVID-19 надійде ще до ряду країн. Детально про те, як проходить щеплення - в матеріалі РБК-Україна.

Великобританія

8 грудня розпочалася масштабна кампанія з імунізації у Шотландії, Англії, Уельсі. Великобританія закупила всього 40 млн доз препарату Pfizer/BioNTech. Початкову партію з 800 тисяч доз розподілять серед громадян від 80 років і частково серед медперсоналу. До кінця року планують зробити щеплення близько 4 млн британців.

Першою в світі вакцину від коронавірусу отримала літня жінка з англійського міста Ковентрі. 90-річній Маргарет Кіннан зробили щеплення в університетській лікарні 8 грудня о 06:31 за місцевим часом.

Маргарет Кіннан першою в світі пройшла імунізацію від COVID-19 (фото: GettyImages)

У неї четверо онуків, та всього кілька років тому жінка пішла на пенсію. Раніше Маргарет працювала в ювелірному магазині.

Пацієнтка назвала вакцинацію найкращим подарунком до дня народження, який святкує через тиждень. Жінка також розповіла, що нарешті зможе побачитися зі своєю сім'єю і провести свята з рідними після майже року на самоті через пандемію.

В цей же день зробили щеплення тезці знаменитого письменника - 81-річному Вільяму Шекспіру з графства Йоркшир. Чоловік також отримав вакцину в клініці Ковентрі. Він подякував медикам за увагу до людей похилого віку.

Другим щепленя від коронавірусу отримав чоловік, який назвався Вільямом Шекспіром (фото: ladbible.com)

США

У Сполучених Штатах привілей першої вакцинації дістався Сандрі Ліндсі з Нью-Йорка. Жінка працює медсестрою відділення інтенсивної терапії Long Island Jewish Medical Center в Квінсі, де лікують пацієнтів із коронавірусом.

Вона повідомила, що відчуття після уколу не відрізнялися від інших щеплень. Також Сандра Ліндсі висловила надію, що її приклад дасть людям впевненість, що вакцинація є безпечною.

Сандра Ліндсі - перша американка, якій зробили щеплення Pfizer (фото: twitter.com/NYGovCuomo)

Публічна вакцинація в США почалася з 14 грудня, для щеплень використовується препарат Pfizer/ BioNTech. Першими дозу препарату отримають медичні працівники та пацієнти установ тривалого догляду. До кінця 2020 року планується вакцинувати близько 20 млн американців.

Канада

Вакцинація проти СOVID-19 в двох провінціях Канади стартувала в понеділок, 14 грудня. Однією з перших щеплення Pfizer отримала Аніта Квіданген - медична сестра будинку для людей похилого віку із Торонто. Всього в цей же день вакцинували 5 співробітників Rekai Centre, а протягом тижня планується зробити щеплення 2,5 тисячам медпрацівників подібних установ в провінції Онтаріо.

У Квебеку, на півгодини раніше ніж у Торонто, вакцину ввели 89-річній Гізель Левеск. Літня жінка є пацієнткою установи тривалого перебування.

В першу чергу імунізацію від коронавірусу в Квебеку пройдуть мешканці закладів для людей похилого віку та особи від 80 років.

ОАЕ

У шести еміратах ОАЕ почалася вакцинація препаратом китайської фармакологічної компанії Sinopharm ще в листопаді. Серед перших осіб, кому було введено препарат, став віце-президент, прем'єр-міністр ОАЕ шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум, члени уряду ОАЕ, а також медпрацівники, задіяні в лікуванні коронавірусної інфекції.

Жителі Дубая можуть отримати щеплення в польовому госпіталі. В Абу-Дабі, Шарджі, Фуджейрі, Умм-Аль-Кувейні, Аджмані вакцинація проводиться безкоштовно в клініках при пред'явленні медичної страховки і ID-карти.

Де ще стартує вакцинація

Очікується, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалить вакцину від COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech наступного тижня. Рішення оголосять до 23 грудня, після чого в ряді країн Європи може початися масова імунізація населення.

Ізраїль вже отримав першу партію препарату Pfizer із 100 тисяч доз, початок публічної вакцинації заплановано на 27 грудня. Першим зробити щеплення зголосився прем'єр Біньямін Нетаньяху.

Німеччина готується до отримання дозволу на використання вакцини від коронавірусу до Різдва 25 грудня. Для прискорення процесу імунізації створюється мережа спеціальних медичних центрів. У Берліні буде діяти 6 таких центрів, обладнаних на території двох колишніх аеропортів, льодової арени, концертного і виставкового залів, велодрому. На першому етапі планується зробити щеплення 450000 жителям столиці Німеччини.

В Іспанії вакцинація може стартувати 4 січня після отримання дозволу від ЕМА. Щеплення для населення будуть безкоштовними. До пріоритетної категорії відносяться люди похилого віку.

Масова кампанія з імунізації почнеться в Польщі в січні також після затвердження ЕМА. Препарат від COVID-19 на початковому етапі будуть розподіляти серед осіб із групи ризику - медичного персоналу і людей старшого покоління.

Коли вакцина з'явиться в Україні

Українці зможуть отримати вакцину проти COVID-19 орієнтовно в першому кварталі 2021 року.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна подала всі необхідні документи в рамках механізму COVAX і отримала відповідні підтвердження поставки 8 млн доз препарату від коронавірусу. Дата початку вакцинації буде залежати від термінів фактичного отримання лікарського засобу.

Першими вакцинують 9 основних категорій населення, серед яких працівники охорони здоров'я, військові, соцпрацівники, співробітники закладів із догляду, особи старше 60 років, працівники освіти, службовці держбезпеки, співробітники пенітенціарних установ, особи з хронічними захворюваннями.

Уряд розглядає питання забезпечення безкоштовного вакциною від COVID всіх громадян, незалежно від того, чи входять вони до груп ризику чи ні.

Нагадаємо, глава МОЗ заявив, що в Україні в першу чергу вакцинують близько 20 мільйонів осіб.

Також 15 грудня регулятор FDA в США підтвердив безпеку вакцини Moderna на рівні 94,1%. Препарат вкрай рідко викликає побічні ефекти. На відміну від Pfizer, вакцина Moderna не вимагає зберігання при дуже низьких температурах.