Два дня до локдауна. Где можно вакцинироваться в Киеве
Уже с 1 ноября Киев перейдет в "красную" зону карантина, где действуют наиболее жесткие ограничения. Обойти новые ограничения можно только при условии вакцинации от коронавируса или при наличии теста.
РБК-Украина рассказывает, где в Киеве вакцинируют от коронавируса и как записаться на прививку.
Где можно вакцинироваться в Киеве
Вакцинироваться от коронавируса можно в кабинетах прививки при медицинских учреждениях столицы. Также прививку от COVID можно получить в центрах вакцинации, которые открытые на территории киевских ТРЦ:
- "Блокбастер", просп. Степана Бандеры, 36 (понедельник-пятница с 11:00 до 17:00, понедельник-четверг с 17:00 до 21:00);
- "Ретровиль" проспект Правды, 47 (понедельник-пятница с 10:00 до 15:00, суббота-воскресенье с 12:00 до 17:00)
- "Эпицентр К" Голосеевского района, ул. Кольцевая дорога, 1-б (с 11:00 до 17:00);
- "Эпицентр К" Оболонского района, ул. Полярная, 20-Д (четные дни с 13:00 до 19:00, нечетные дни с 11:00 до 17:00);
- "Эпицентр К" Оболонского района, улица Степана Бандеры, 11-А (с 11:00 до 17:00);
- "Эпицентр К" Дарницкого района, ул. Григоренко, 40 (понедельник-пятница с 13:00 до 18:30, суббота-воскресенье - с 11: 00 до 17: 00);
- "Эпицентр К" Днепровского района, ул. Братиславская, 11 (с 11:00 до 19:00);
- "Эпицентр К" Святошинского района, ул. Берковецька, 6 (с 11:00 до 17:00);
- "Ocean Plaza" Голосеевского района, ул. Антоновича, 176 (с 11:00 до 21:00);
- "Ривер Молл" Днепровского района, Днепровская Набережная, 12 (с 11:00 до 17:00);
- "SKY MALL" Днепровского района, ул. Шухевича, 2-Т (с 11:00 до 16:00);
- "Cosmo MultiMall" Соломенского района, ул. Гетьмана, 62 (с 11: 00 до 16: 00);
- "New Way" Дарницкого района, ул. Вербицкого, 1 (с 11: 00 до 17: 00);
- "Smart Plaza" Шевченковский район, просп. Победы, 24 (с 11:00 до 17:00);
- "Дрим Таун-2" Оболонского района, Оболонский проспект, 21 (с 14:00 до 18:00);
- "Ашан" Оболонского района, просп. Степана Бандеры, 15-я (с 10: 00 до 17:00);
- "Академ СИТИ" Святошинского района, ул. Палладина, 16 (понедельник-суббота с 10:00 до 17:00)
- "ART MALL" Голосеевского района, ул. Заболотного, 37 (С 10:00 до 16:00);
- "Аркадия" Соломенского района, ул. Борщаговская, 154-а (с 12:00 до 17:00 ежедневно);
- "Гулливер" Печерского района, Спортивная площадь, 1-я (с 11:00 до 18:00).
Кроме того, пункты вакцинации от коронавируса открыты в Центрах предоставления административных услуг:
- Дарницкий район - ул. С. Олейника, 21 (с 10:00 до 17: 00);
- Голосеевский район - просп. Голосеевский, 42 (с 10:00 до 17:00);
- Днепровский район - ул. Харьковское шоссе, 18 (с 10:00 до 17:00);
- Соломенский район - просп. Воздухофлотский, 41 (с 10:00 до 17:00);
- Святошинский район - просп. Победы, 97(с 10:00 до 17:00);
- Деснянский район - просп. Маяковского, 29 (с 10:00 до 17: 00);
- Оболонский район - ул. Маршала Тимошенка, 16 (с 10:00 до 17:00).
Еще один пункт вакцинации работает в военном комиссариате Святошинского района. Там можно получить прививку во вторник и четверг.
Как записаться на прививку
Записаться на вакцинацию от коронавируса можно с помощью сервиса Helsi. Там можно выбрать наиболее подходящий пункт или центр вакцинации, время и вакцину, которой хотите получить прививку.
В то же время в центрах вакцинации есть живая очередь, для тех, кто не смог записаться на прививку раньше времени.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, с какими ограничениями с 1 ноября будет жить Киев.