Два дня до локдауна. Где можно вакцинироваться в Киеве

Где можно вакцинироваться в Киеве

Вакцинироваться от коронавируса можно в кабинетах прививки при медицинских учреждениях столицы. Также прививку от COVID можно получить в центрах вакцинации, которые открытые на территории киевских ТРЦ:

"Блокбастер", просп. Степана Бандеры, 36 (понедельник-пятница с 11:00 до 17:00, понедельник-четверг с 17:00 до 21:00);

"Ретровиль" проспект Правды, 47 (понедельник-пятница с 10:00 до 15:00, суббота-воскресенье с 12:00 до 17:00)

"Эпицентр К" Голосеевского района, ул. Кольцевая дорога, 1-б (с 11:00 до 17:00);

"Эпицентр К" Оболонского района, ул. Полярная, 20-Д (четные дни с 13:00 до 19:00, нечетные дни с 11:00 до 17:00);

"Эпицентр К" Оболонского района, улица Степана Бандеры, 11-А (с 11:00 до 17:00);

"Эпицентр К" Дарницкого района, ул. Григоренко, 40 (понедельник-пятница с 13:00 до 18:30, суббота-воскресенье - с 11: 00 до 17: 00);

"Эпицентр К" Днепровского района, ул. Братиславская, 11 (с 11:00 до 19:00);

"Эпицентр К" Святошинского района, ул. Берковецька, 6 (с 11:00 до 17:00);

"Ocean Plaza" Голосеевского района, ул. Антоновича, 176 (с 11:00 до 21:00);

"Ривер Молл" Днепровского района, Днепровская Набережная, 12 (с 11:00 до 17:00);

"SKY MALL" Днепровского района, ул. Шухевича, 2-Т (с 11:00 до 16:00);

"Cosmo MultiMall" Соломенского района, ул. Гетьмана, 62 (с 11: 00 до 16: 00);

"New Way" Дарницкого района, ул. Вербицкого, 1 (с 11: 00 до 17: 00);

"Smart Plaza" Шевченковский район, просп. Победы, 24 (с 11:00 до 17:00);

"Дрим Таун-2" Оболонского района, Оболонский проспект, 21 (с 14:00 до 18:00);

"Ашан" Оболонского района, просп. Степана Бандеры, 15-я (с 10: 00 до 17:00);

"Академ СИТИ" Святошинского района, ул. Палладина, 16 (понедельник-суббота с 10:00 до 17:00)

"ART MALL" Голосеевского района, ул. Заболотного, 37 (С 10:00 до 16:00);

"Аркадия" Соломенского района, ул. Борщаговская, 154-а (с 12:00 до 17:00 ежедневно);

"Гулливер" Печерского района, Спортивная площадь, 1-я (с 11:00 до 18:00).

Кроме того, пункты вакцинации от коронавируса открыты в Центрах предоставления административных услуг:

Дарницкий район - ул. С. Олейника, 21 (с 10:00 до 17: 00);

Голосеевский район - просп. Голосеевский, 42 (с 10:00 до 17:00);

Днепровский район - ул. Харьковское шоссе, 18 (с 10:00 до 17:00);

Соломенский район - просп. Воздухофлотский, 41 (с 10:00 до 17:00);

Святошинский район - просп. Победы, 97(с 10:00 до 17:00);

Деснянский район - просп. Маяковского, 29 (с 10:00 до 17: 00);

Оболонский район - ул. Маршала Тимошенка, 16 (с 10:00 до 17:00).

Еще один пункт вакцинации работает в военном комиссариате Святошинского района. Там можно получить прививку во вторник и четверг.

Как записаться на прививку

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно с помощью сервиса Helsi. Там можно выбрать наиболее подходящий пункт или центр вакцинации, время и вакцину, которой хотите получить прививку.

В то же время в центрах вакцинации есть живая очередь, для тех, кто не смог записаться на прививку раньше времени.