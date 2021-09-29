Два региона имеют показатели "оранжевой" зоны

Согласно данным Минздрава, показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:

Донецкая;

Черновицкая.

Так, в Донецкой области длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 66,3%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.

В то время в Черновицкой области показатели загруженности коек с кислородом для COVID-больных не в пределах нормы. Сейчас этот показатель составляет 65,9%, а днем ранее находился в пределах 67,1%.

Хотя загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, должна составлять не более 65%.

Между тем в этих регионах превышена норма уровня заболеваемости COVID - Донецкая область имеет 269, а Черновицкая 479, вместо разрешенных 75 на 100 тысяч населения.