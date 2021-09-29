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Два региона имеют показатели "оранжевой" зоны

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 29 сентября два региона Украины демонстрируют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина. В то же время другие области страны соответствуют "желтому" уровню эпидбезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:

  • Донецкая;
  • Черновицкая.

Так, в Донецкой области длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 66,3%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.

В то время в Черновицкой области показатели загруженности коек с кислородом для COVID-больных не в пределах нормы. Сейчас этот показатель составляет 65,9%, а днем ранее находился в пределах 67,1%.

Хотя загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, должна составлять не более 65%.

Между тем в этих регионах превышена норма уровня заболеваемости COVID - Донецкая область имеет 269, а Черновицкая 479, вместо разрешенных 75 на 100 тысяч населения.

Напомним, в Украине обнаружили за минувшие сутки 10 тысяч новых случаев коронавируса.

Добавим, ученые НАН назвали регионы Украины с самой угрожающей ситуацией.

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