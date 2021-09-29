Два регіони України мають показники "помаранчевої" зони

Станом на ранок, 29 вересня два регіони України демонструють показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Водночас інші області країни відповідають "жовтому" рівню епідбезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними МОЗ, показники "помаранчевої" зони мають такі області:
Так, у Донецькій області тривалий час спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі вона становить 66,3%.
Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.
У той час у Чернівецькій області показники завантаженості ліжок з киснем для COVID-хворих не в межах норми. Наразі цей показник становить 65,9%, а днем раніше перебував в межах 67,1%.
Хоча завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню, повинна становити не більш як 65%.
Між тим в цих обох регіонах перевищено норму рівня захворюваності на COVID - Донецька область має 269, а Чернівецька 479, замість дозволених 75 на 100 тисяч населення.
Нагадаємо, в Україні виявили за минулу добу 10 тисяч нових випадків коронавірусу.
Додамо, вчені НАН назвали регіони України з найзагрозливішою СOVID-ситуацією.