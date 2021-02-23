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"Два-три человека из сотни могут приболеть": Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной

Автор: Инна Собора

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал российскую вакцину самой эффективной. По его словам, всего два-три человека из ста "могут приболеть".

Об этом Лукашенко заявил во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщает пресс-служба беларусского президента.

Отмечается, что Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. Производство планируется начать в марте на белорусском предприятии.

"Самая эффективная вакцина - это российская. Это признано во всем мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород, это самая эффективная вакцина. Два-три человека из сотни, и то не всегда, могут приболеть", - сказал Лукашенко.

Также он добавил, что сейчас резко начала снижаться заболеваемость в Беларуси.

"Дай бог, к осени или может к лету мы уже выйдем поближе к нулю", - сказал Лукашенко.

Напомним, 22 февраля в Сочи состоялась неформальная встреча российского президента Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая длилась более 6 часов.

Ранее сообщалось, что во время встречи с президентом РФ Лукашенко заявил, что "дорожные карты" по сотрудничеству между Москвой и Минском готовы к подписанию,

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