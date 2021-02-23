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"Два-три людини з сотні можуть захворіти": Лукашенко назвав російську вакцину найефективнішою

Автор: Инна Собора

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав російську вакцину найефективнішою. За його словами, всього два-три людини зі ста "можуть захворіти".

Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним в Сочі, повідомляє прес-служба білоруського президента.

Наголошується, що Росія передала Білорусі технології для виробництва вакцини проти коронавіруса. Виробництво планується почати в березні на білоруському підприємстві.

"Найефективніша вакцина - це російська. Це визнано в усьому світі. Як би там хто-то не тролив і не кидав каміння в город, це найбільш ефективна вакцина. Два-три людини з сотні, і то не завжди, можуть захворіти", - сказав Лукашенко.

Також він додав, що зараз різко почала знижуватися захворюваність в Білорусі.

"Дай бог, до осені чи може до літа ми вже вийдемо ближче до нуля", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 22 лютого в Сочі відбулася неформальна зустріч російського президента Володимира Путіна з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, що тривала понад 6 годин.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі з президентом РФ Лукашенко заявив, що "дорожні карти" щодо співпраці між Москвою і Мінськом готові до підписання,

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