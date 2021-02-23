"Два-три людини з сотні можуть захворіти": Лукашенко назвав російську вакцину найефективнішою

Наголошується, що Росія передала Білорусі технології для виробництва вакцини проти коронавіруса. Виробництво планується почати в березні на білоруському підприємстві.



"Найефективніша вакцина - це російська. Це визнано в усьому світі. Як би там хто-то не тролив і не кидав каміння в город, це найбільш ефективна вакцина. Два-три людини з сотні, і то не завжди, можуть захворіти", - сказав Лукашенко.

Також він додав, що зараз різко почала знижуватися захворюваність в Білорусі.

"Дай бог, до осені чи може до літа ми вже вийдемо ближче до нуля", - сказав Лукашенко.