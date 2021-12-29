Два варианта. Что будет с теми, у кого подтвердят коронавирус на КПВВ: объяснение Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что если тест на коронавирус во время пересечения КПВВ на Донбассе будет положительным, то у человека будет два выбора. При этом она добавила, что украинцы смогут делать COVID-тесты на КПВВ бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Если тест на КПВВ окажется положительным, то у человека будет выбор: либо идти на обсервацию, которая будет длиться 10 суток, либо вернуться к месту, откуда он шел ", - заявила министр.

При этом Верещук добавила, что в четверг,30 декабря, самоизоляция для жителей оккупированных территорий с приложением "Вдома" официально будет отменена.