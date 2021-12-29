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Два варіанти. Що буде з тими, у кого підтвердять коронавірус на КПВВ: пояснення Верещук

Автор: Валерія Поліщук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що якщо тест на коронавірус під час перетину КПВВ на Донбасі буде позитивним, то у людини буде два вибори. При цьому вона додала, що українці зможуть робити COVID-тести на КПВВ безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Якщо тест на КПВВ виявиться позитивним, то у людини буде вибір: або йти на обсервацію, яка триватиме 10 діб, або повернутися до місця, звідки він йшов ", - заявила міністр.

При цьому Верещук додала, що в четвер, 30 грудня, самоізоляція для жителів окупованих територій з додатком "Вдома" офіційно буде скасована.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Кабмін на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення скасувати самоізоляцію при в'їзді в Україну через проблеми з додатком "Вдома".

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Ірина ВерещукКПВВКоронавірус