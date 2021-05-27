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Две COVID-вакцины китайской Sinopharm показали эффективность более 70%

Автор: Андрей Василюк

Две вакцины против COVID-19 от китайской компании Sinopharm показали эффективность более 70% против симптоматических случаев. При этом остается пока непонятным, какова защита от тяжелых или бессимптомных случаев.

Об этом свидетельствуют первые детальные результаты большого исследования, опубликованного для общественности, передает Reuters.

Вакцина, разработанная дочерней компанией Sinopharm, базирующейся в Ухане, была эффективной на 72,8% против симптоматического COVID-19 по крайней мере через две недели после второй инъекции. Такой показатель указан в промежуточных результатах исследования, опубликованного в журнале Американской медицинской ассоциации. Это немного лучше, чем 72,5%, что было заявлено компанией в феврале.

Другая вакцина, разработанная Пекинским институтом, связанным с Sinopharm, которая в этом месяце получила одобрение на экстренное использование Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показала эффективность 78,1%.

Показания были основаны на подсчетах 142 симптоматических случаев в исследовании, в котором участвовало более 40 000 участников.

"Среди участников было лишь 2 тяжелых случая заболевания COVID-19, поэтому выводы по предупреждению тяжелых случаев делать нельзя. Исследование не могло решить вопрос о том, предотвращают ли вакцины бессимптомную инфекцию, это требует официального надзора за всеми исследованиями с помощью вирусологических и серологических тестов", - говорится в выводах исследования.

Исследование, проведенное в странах, включая Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, не охватило беременных женщин и людей моложе 18 лет. Также данных было недостаточно в отношении пожилых людей и больных хроническими заболеваниями.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение китайской вакцины Sinopharm от коронавируса. Она рекомендуется для вакцинации людей старше 18 лет.

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