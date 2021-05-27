Дві COVID-вакцини китайської Sinopharm показали ефективність понад 70%

Вакцина, розроблена дочірньою компанією Sinopharm, яка базується в Ухані, була ефективною на 72,8% проти симптоматичного COVID-19 принаймні через два тижні після другої ін'єкції. Такий показник вказано в проміжних результатах дослідження, опублікованого в журналі Американської медичної асоціації. Це трохи краще, ніж 72,5%, що буле заявлено компанією у лютому.

Інша вакцина, розроблена пекінським інститутом, пов'язаним із Sinopharm, яка цього місяця отримала схвалення на екстрене використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), показала ефективність 78,1%.

Показання базувались на підрахунках 142 симптоматичних випадків у дослідженні, в якому взяли участь понад 40 000 учасників.

"Серед учасників було лише 2 важких випадки захворювання на COVID-19, тому висновки щодо попередження важких випадків робити не можна. Дослідження не могло розв'язати питання про те, чи вакцини запобігають безсимптомній інфекції, це вимагає офіційного нагляду за всіма дослідженнями за допомогою вірусологічних та серологічних тестів", - йдеться у висновках дослідження.

Дослідження, проведене в країнах, включаючи Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн, не охопило вагітних жінок та людей молодше 18 років. Також даних було недостатньо щодо людей похилого віку та хворих на хронічні захворювання.