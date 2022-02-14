Две дозы вакцины от COVID получили уже почти 15 млн украинцев

В Украине за минувшие сутки 18,9 тысячи человек вакцинировались от коронавируса. При этом в целом количество привитых двумя дозами приближается к 15 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Статистика за сутки

В Украине за вчера, 13 февраля 18 938 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5 658 человек, вторую дозу - 8 981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, а бустерную - 4 204.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании привито 15 577 694 человека.

Из них получили первую дозу - 15 577 692 человека, получили две дозы - 14 958 214 человек, дополнительную дозу - 23 748 человек, бустерную - 567 242. Всего проведено 31 126 896 прививок.