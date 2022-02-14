RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дві дози вакцини від COVID отримали вже майже 15 млн українців

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу 18,9 тисячі людей вакцинувалися від коронавірусу. При цьому загалом кількість щеплених двома дозами наближається до 15 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Статистика за добу

В Україні за вчора, 13 лютого 18 938 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу - 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, а бустерну - 4 204.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини.

З них отримали першу дозу - 15 577 692 людини, отримали дві дози - 14 958 214 людей, додаткову дозу - 23 748 людей, бустерну - 567 242. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.

Нагадаємо, українці зможуть отримати "ковідну тисячу" гривень за вакцинацію від коронавірусу в оффлайн-режимі навесні або влітку.

Додамо, минулого тижня тисячу за вакцинацію почали виплачувати підліткам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу