Уже две. Какие области Украины в "оранжевой" зоне: карта Минздрава

В Украине две области находятся в "оранжевой" зоне карантина. Речь идет о Сумской и Херсонской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Сумской области ухудшился показатель выявления случаев инфицирования, а в Херсонской - динамика уровня госпитализаций, свидетельствуют данные с карты Минздрава.
Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина.
Запрещено:
работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
работа спортзалов, бассейнов;
деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
межобластные и международные перевозки.
В то же время ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют: