Вже дві. Які області України в "помаранчевій" зоні: карта МОЗ

В Україні дві області перебувають у "помаранчевій" зоні карантину. Мова йде про Сумську та Херсонські областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
У Сумській області погіршився показник виявлення випадків інфікування, а в Херсонській - динаміка рівня госпіталізацій, свідчать дані з карти МОЗ.
Всі інші регіони перебувають у "жовтій" зоні карантину.
Заборонено:
робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;
проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
робота спортзалів, басейнів;
діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
міжобласні та міжнародні перевезення.
Водночас обмеження не діють, якщо відвідувачі й працівники установ мають: