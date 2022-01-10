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Вже дві. Які області України в "помаранчевій" зоні: карта МОЗ

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні дві області перебувають у "помаранчевій" зоні карантину. Мова йде про Сумську та Херсонські областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

У Сумській області погіршився показник виявлення випадків інфікування, а в Херсонській - динаміка рівня госпіталізацій, свідчать дані з карти МОЗ.

Всі інші регіони перебувають у "жовтій" зоні карантину.

Які правила діють у "жовтій" зоні

Заборонено:

  • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;

  • проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

  • робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;

  • робота спортзалів, басейнів;

  • діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Водночас обмеження не діють, якщо відвідувачі й працівники установ мають:

  • "зелений" або "жовтий" сертифікат вакцинації;
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • іноземний COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР-тесту;
  • сертифікат про одужання від коронавірусу.
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КарантинМінстерство охорони здоров'я України