Две недели до COVID-вакцинации в Украине. Ответы на главные вопросы

В феврале стартует вакцинация от коронавируса в Украине. К середине месяца ожидается поступление первой партии вакцины, после чего начнется процесс массовой иммунизации. Прививки являются бесплатными, но их будут делать поэтапно. Более подробно - в материале РБК-Украина.

Дата вакцинации

В Минздраве анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля. Однако эта дата является ориентировочной и зависит от сроков поставки препарата против COVID-19.

При этом глава Минздрава подтвердил, что первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech уже выделены Украине в рамках инициативы COVAX и поступят в течение двух недель.

Согласно Национальному плану вакцинации, в феврале прививки получат 367 тысяч украинцев - медики COVID-стационаров, работники лабораторных центров, бригады экстренной медицинской помощи и военнослужащие ООС.

Кто будет вакцинировать

На первом этапе прививки от коронавируса будут делать только специальные мобильные бригады в составе врача-терапевта, двух медсестер и дополнительного медперсонала. Всего по Украине создано 572 таких бригады.

На втором этапе начнут работать стационарные кабинеты вакцинации при амбулаториях и центрах медико-санитарной помощи. Предусмотрена организация вакцинации против COVID-19 в 4250 пунктах прививок.

Кого будут вакцинировать

В первую очередь иммунизацию в Украине пройдут приоритетные группы населения. Вакцинация является исключительно добровольной и будет проводиться бесплатно.

Первый этап продлится с февраля по апрель 2021, прививки получат около 367 тысяч украинцев с критическим риском инфицирования:

работники мобильных бригад;

медперсонал COVID-госпиталей;

сотрудники лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус;

персонал бригад экстренной медицинской помощи, включая водителей;

военнослужащие ООС;

пациенты и персонал спецучреждений (интернатов, домов престарелых).

В апреле-мае получат прививки 1,9 млн украинцев - лица в возрасте от 80 лет и работники первичной медпомощи.

В мае-июне планируется вакцинация 363 тысяч других работников системы здравоохранение.

В июне-июле - 2,9 млн украинцев преклонного возраста (70-79 лет).

В июле-августе - 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.

В августе-сентябре - 2,3 млн украинцев от 65 до 69 лет.

В сентябре-октябре - 1,4 млн работников образовательных учреждений.

В октябре-ноябре - 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года.

В ноябре-декабре - 1,7 млн представителей других категорий.

Чем будут вакцинировать

Украина входит в список стран первой волны COVAX - международной инициативы по распределению вакцины. В ее рамках ожидается поставка 8 млн доз препаратов от коронавируса нескольких производителей:

117 тысяч доз Pfizer-BioNTech поступит до середины месяца;

поступит до середины месяца; затем от 2,2 млн до 3,8 млн доз вакцины AstraZeneca будут поступать до конца второго квартала 2021 года.

Планируется повторное обращение в COVAX для получения дополнительно еще 8 млн доз.

Также заключен государственный контракт на закупку китайской вакцины SinoVac в объеме 1,9 млн доз, первая партия - 700 тысяч доз. Однако условием ее использования является эффективность не менее 70%.

Кроме того продолжаются переговоры с компаниями-разработчиками вакцин Novavax и AstraZeneca вне механизма COVAX.

Всего Украина должна получить 15 млн доз до конца 2021 года. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, на этой неделе ожидается подписание нескольких контрактов для обеспечения необходимого объема препаратов.

Стоит отметить, что все существующие вакцины от коронавируса не прошли полный цикл исследований и разрешены для использования в Европе, США и других странах в экстренном режиме. В Украине вакцины также будут проходить ускоренную регистрацию в рамках новой законодательной нормы.

Как можно будет записаться на вакцинацию

Записаться на прививку украинцы смогут несколькими способами: у семейного врача, онлайн и по телефону.

до 10 февраля начнет работать специальный сайт, посвященный COVID-вакцинации. На нем можно будет записаться на прививку самостоятельно онлайн;

по приглашению в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи;

получить направление на прививку от семейного врача через специальный модуль "Иммунопрофилактика".

Как отметили в Минздраве, для тех у кого нет семейного врача, проблем с вакцинацией не будет. Таких граждан скоординируют по месту проживания к определенному пункту прививок.

Как будут вакцинировать

Полный курс вакцинации состоит из введения двух доз препарата с временным промежутком от 14 суток.

Прививки будут делать мобильные бригады на первом этапе, в дальнейшем начнут работать стационарные кабинеты при медучреждениях.

Сведения о вакцинации будут вносить в электронную медицинскую карту пациента в Электронной системе здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса для украинцев не является обязательной и будет проводиться на безоплатной основе. При этом в Минздраве отметили, что у населения появится также возможность сделать прививку за собственные средства, но не ранее второго полугодия 2021.

Что такое сертификаты вакцинации

Это медицинский документ, который подтверждает наличие у человека прививок от опасных инфекционных заболеваний. К примеру, для въезда в тропические страны требуется свидетельство о наличии прививки от желтой лихорадки.

Сертификат составляется по международным медико-санитарным правилам, утвержденным ВОЗ. На данный момент в мире обсуждается введение подобного свидетельства для лиц, которые прошли курс вакцинации от коронавируса.

В ВОЗ и Евросоюзе разрабатывают формат сертификата, который в дальнейшем может использоваться для пересечения границ без обязательного карантина.

Будут ли в Украине вводить сертификаты вакцинации

До тех пор, пока в Украине будет ограничен доступ к вакцинам, свидетельство о вакцинации не будет обязательным.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что правительство не будет в ближайшее время вводить COVID-паспорта и другие подобные документы. Но также он отметил, что в случае необходимости их смогут выдавать.

Если какая-либо страна введет требование о наличии международного сертификата о вакцинации для пересечения границы, украинцы смогут оформить его бесплатно у семейного врача через электронную систему здравоохранения.