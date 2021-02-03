Два тижні до COVID-вакцинації в Україні. Відповіді на головні питання

У лютому стартує вакцинація від коронавірусу в Україні. До середини місяця очікується надходження першої партії вакцини, після чого почнеться процес масової імунізації. Щеплення будуть безкоштовними, але їх робитимуть поетапно. Більш детально - у матеріалі РБК-Україна.

Дата вакцинації

У МОЗ анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого. Однак ця дата є орієнтовною і залежить від терміну поставки препарату проти COVID-19.

При цьому глава МОЗ підтвердив, що перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech вже виділені Україні в рамках ініціативи COVAX і надійдуть протягом двох тижнів.

Згідно з Національним планом вакцинації, в лютому щеплення отримають 367 тисяч українців - медики COVID-стаціонарів, працівники лабораторних центрів, бригади екстреної медичної допомоги та військовослужбовці ООС.

Хто буде вакцинувати

На першому етапі щеплення від коронавірусу будуть робити тільки спеціальні мобільні бригади у складі лікаря-терапевта, двох медсестер і додаткового медперсоналу. Всього по Україні створено 572 таких бригади.

На другому етапі почнуть працювати стаціонарні кабінети вакцинації при амбулаторіях і центрах медико-санітарної допомоги. Передбачена організація вакцинації проти COVID-19 в 4250 пунктах щеплень.

Кого будуть вакцинувати

В першу чергу імунізацію в Україні пройдуть пріоритетні групи населення. Вакцинація є виключно добровільною і буде проводитися безкоштовно.

Перший етап триватиме з лютого по квітень 2021, щеплення отримають близько 367 тисяч українців з критичним ризиком інфікування:

працівники мобільних бригад;

медперсонал COVID-госпіталів;

співробітники лабораторій, які проводять дослідження на коронавірус;

персонал бригад екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв;

військовослужбовці ООС;

пацієнти і персонал спецустанов (інтернатів, будинків для людей похилого віку).

У квітні-травні отримають щеплення 1,9 млн українців - особи у віці від 80 років і працівники первинної медичної допомоги.

У травні-червні планується вакцинація 363 тисяч інших працівників системи охорони здоров'я.

У червні-липні - 2,9 млн українців похилого віку (70-79 років).

У липні-серпні - 640 тисяч співробітників структур держбезпеки.

У серпні-вересні - 2,3 млн українців від 65 до 69 років.

У вересні-жовтні - 1,4 млн працівників освітніх установ.

У жовтні-листопаді - 2,8 млн осіб у віці 60-64 роки.

У листопаді-грудні - 1,7 млн ​​представників інших категорій.

Чим будуть вакцинувати

Україна входить до списку країн першої хвилі COVAX - міжнародної ініціативи щодо розподілу вакцини. В її рамках очікується поставка 8 млн доз препаратів від коронавірусу декількох виробників:

117 тисяч доз Pfizer-BioNTech надійде до середини місяця;

надійде до середини місяця; потім від 2,2 млн до 3,8 млн доз вакцини AstraZeneca будуть надходити до кінця другого кварталу 2021 року.

Планується повторне звернення в COVAX для отримання додатково ще 8 млн доз.

Також укладено державний контракт на закупівлю китайської вакцини SinoVac в обсязі 1,9 млн доз, перша партія - 700 тисяч доз. Однак умовою її використання є ефективність не менше 70%.

Крім того тривають переговори з компаніями-розробниками вакцин Novavax і AstraZeneca поза механізму COVAX.

Всього Україна має отримати 15 млн доз до кінця 2021 року. Як заявив глава МОЗ Максим Степанов, цього тижня очікується підписання кількох контрактів для забезпечення необхідного обсягу препаратів.

Варто відзначити, що всі існуючі вакцини від коронавірусу не пройшли повний цикл досліджень і дозволені для використання в Європі, США та інших країнах в екстреному режимі. В Україні вакцини також будуть проходити прискорену реєстрацію в рамках нової законодавчої норми.

Як можна буде записатися на вакцинацію

Записатися на щеплення українці зможуть декількома способами: у сімейного лікаря, онлайн і по телефону.

до 10 лютого почне роботу спеціальний сайт, присвячений COVID-вакцинації. На ньому можна буде записатися на щеплення самостійно онлайн;

на запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги;

отримати направлення на щеплення від сімейного лікаря через спеціальний модуль "Імунопрофілактика".

Як зазначили в МОЗ, для тих у кого немає сімейного лікаря, проблем з вакцинацією не буде. Таких громадян скоординують за місцем проживання до певного пункту щеплень.

Як будуть вакцинувати

Повний курс вакцинації передбачає ввведення двох доз препарату з часовим проміжком від 14 діб.

Щеплення будуть робити мобільні бригади на першому етапі, в подальшому почнуть працювати стаціонарні кабінети при медустановах.

Відомості про вакцинацію вноситимуть в електронну медичну карту пацієнта в Електронній системі охорони здоров'я.

Вакцинація від коронавірусу для українців не є обов'язковою і буде проводитися на безоплатній основі. При цьому в МОЗ зазначили, що у населення з'явиться також можливість зробити щеплення за власні кошти, але не раніше другого півріччя 2021.

Що таке сертифікати вакцинації

Це медичний документ, який підтверджує наявність у людини щеплень від небезпечних інфекційних захворювань. Наприклад, для в'їзду в тропічні країни потрібне свідоцтво про наявність щеплення від жовтої лихоманки.

Сертифікат складається відповідно до міжнародних медико-санітарних правил, затверджених ВООЗ. На даний момент в світі обговорюється введення подібного свідоцтва для осіб, які пройшли курс вакцинації від коронавірусу.

У ВООЗ і Євросоюзі розробляють формат сертифіката, який в подальшому може використовуватися для перетину кордонів без обов'язкового карантину.

Чи будуть в Україні вводити сертифікати вакцинації

До тих пір, поки в Україні буде обмежений доступ до вакцин, свідоцтво про вакцинацію не буде обов'язковим.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що уряд не буде найближчим часом вводити COVID-паспорти та інші подібні документи. Але також він зазначив, що в разі необхідності їх зможуть видавати.

Якщо якась країна введе вимогу про наявність міжнародного сертифікату про вакцинацію для перетину кордону, українці зможуть оформити його безкоштовно у сімейного лікаря через електронну систему охорони здоров'я.