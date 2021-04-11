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Две области в ближайшее время перейдут в "желтую" зону, - Ляшко

Автор: РБК-Украина

В ближайшее время из "красной" зоны карантина могут выбить два региона. В частности, Черновецкая и Черниговская области.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "5 канала".

"Уже сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области уже подходят к тому, что через три-четыре-пять дней перейти из красного в желтый уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения ", - заявил он.

Отметим, в "желтой" зоне карантина запрещается:

  • проведение массовых мероприятий с наполненности залов более 50% или более одного человека на четыре квадратных метра;
  • посещение учебных заведений, если 50% учащихся и персонала на самоизоляции;
  • работа фитнес-центров, спортзалов и бассейнов;
  • проведение массовых мероприятий в школах и детсадах с участием более одной группы или класса и посетителей;
  • посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты.

Напомним, Министерстве здравоохранения заявили, что ситуация с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях улучшились и эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

Кроме того, Николаев и Запорожье ввели жесткий карантин с 3 апреля.

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Новости Украины Черниговская областьЧерновицкая областьВиктор ЛяшкоКарантин
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