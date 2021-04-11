Две области в ближайшее время перейдут в "желтую" зону, - Ляшко

В ближайшее время из "красной" зоны карантина могут выбить два региона. В частности, Черновецкая и Черниговская области.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "5 канала".

"Уже сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области уже подходят к тому, что через три-четыре-пять дней перейти из красного в желтый уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения ", - заявил он.

Напомним, Министерстве здравоохранения заявили, что ситуация с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях улучшились и эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

Кроме того, Николаев и Запорожье ввели жесткий карантин с 3 апреля.