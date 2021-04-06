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"Красную" зону карантина могут скоро сократить: какие регионы выйдут из локдауна

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 09:45
"Красную" зону карантина могут скоро сократить: какие регионы выйдут из локдауна Фото: в Минздраве анонсировали сокращение "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, еще месяц назад была критическая ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. По состоянию на 1 марта заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляла 82%, а сегодня 37%, сообщил Степанов.

"У нас значительно уменьшилось количество заболевших, что в Ивано-Франковской, что в Закарпатской, что в Черновицкой областях. Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизаци эти области начнут выходить из "красного" уровня (эпидопасности, - ред.)", - заявил министр.

Вместе с тем, в Кабинете министров Украины назвали два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина. Это Харьковская и Хмельницкая области.

Напомним, вчера в Киеве начал действовать усиленный локдаун.

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