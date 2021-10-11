Две области уже "оранжевые". Будет ли локдаун по всей Украине

В Украине пока не планируют объявлять общенациональный локдаун. Однако отдельно регионы могут перейти в "красную" зону по решению местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого в эфире "Украина 24".

"Уже сегодня есть две области "оранжевые" и они близки к "красной" зоны. Локдауна по всей стране, надеюсь, не будет, он будет объявляться региональной властью", - рассказал Радуцкий.