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Две области уже "оранжевые". Будет ли локдаун по всей Украине

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Украина, Понедельник 11 октября 2021 14:11
Две области уже "оранжевые". Будет ли локдаун по всей Украине Фото: глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине пока не планируют объявлять общенациональный локдаун. Однако отдельно регионы могут перейти в "красную" зону по решению местных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого в эфире "Украина 24".

"Уже сегодня есть две области "оранжевые" и они близки к "красной" зоны. Локдауна по всей стране, надеюсь, не будет, он будет объявляться региональной властью", - рассказал Радуцкий.

Напомним, карантин уже усилили Харьковская, Запорожская, Днепропетровская области, Львов и Херсон.

Добавим, в Украине в ближайшее время четыре области могут попасть в "красную" зону карантина.

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