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Дві області вже "помаранчеві". Чи буде локдаун по всій Україні

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Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 14:11
Дві області вже "помаранчеві". Чи буде локдаун по всій Україні Фото: голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні поки не планують оголошувати загальнонаціональний локдаун. Однак до окремо регіони можуть перейти до "червоної" зони за рішенням місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайла Радуцького в ефірі "Україна 24".

"Вже сьогодні є дві області "помаранчеві" і вони близькі до "червоної" зони. Локдауну по всій країні, сподіваюсь, не буде, він буде оголошуватися регіональною владою", - розповів Радуцький.

Нагадаємо, карантинні обмеження вже посилили Харківська, Запорізька, Дніпропетровська області, Львів та Херсон.

Додамо, в Україні найближчим часом чотири області можуть потрапити в "червону" зону карантину.

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