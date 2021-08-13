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Две области Украины имеют высокие показатели госпатализаций COVID-больных

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 13 августа все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Ивано-Франковской и Тернопольской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

В частности, Ивано-Франковская область демонстрирует высокую динамику госпитализаций больных с коронавирусом. По последним данным, этот показатель сейчас в данном регионе составляет 70,2%, а днем ранее составил 80,0%.

Кроме этого показатель динамики COVID-госпитализаций в Тернопольской области длительное время превышает допустимую норму. В регионе этот показатель сейчас остановился на отметке 72,2%, хотя ранее колебался в пределах 55,6-86,7%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки госпитализировали 613 человек с коронавирусом.

Добавим, что Минздрав зарегистрировал 1263 новых случая заражений COVID-19.

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