RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дві області України мають високі показники госпаталізацій COVID-хворих

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 13 серпня всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Однак в Івано-Франківській та Тернопільській області один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, Івано-Франківська область демонструє високу динаміку госпіталізацій хворих з коронавірусом. За останніми даними, цей показник наразі у даному регіоні складає 70,2%, а днем раніше становив 80,0%.

Крім цього показник динаміки COVID-госпіталізацій у Тернопільській області тривалий час перевищує допустиму норму. У регіоні цей показник наразі зупинився на позначці 72,2%, хоча раніше коливався в межах 55,6-86,7%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу госпіталізували 613 осіб з коронавірусом.

Додамо, що МОЗ зареєстрував 1263 нових випадки заражень COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинКоронавірусПандемія коронавірусу