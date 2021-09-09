Две скандинавские страны разрешили въезд вакцинированным украинцам

Норвегия и Финляндия разрешили въезд украинцам. В эти две скандинавские страны можно попасть при условии наличия сертификата о вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Коронавирус_инфо.
Въезд в Финляндию разрешено гражданам исключительно в случае предъявления таких документов:
Напомним, по состоянию на конец августа 2021 года граждане Украины могли путешествовать в 35 стран Европы. Для поездки в три европейские страны не понадобиться COVID-сертификат или результат ПЦР-теста.