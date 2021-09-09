Дві скандинавські країни дозволили в'їзд вакцинованим українцям

Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд українцям. До цих двох скандинавських країн можна потрапити за умови наявності сертифікату про вакцинацію від COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Коронавірус_інфо.
В'їзд до Фінляндії дозволено громадянам виключно в разі пред'явлення таких документів:
Нагадаємо, станом на кінець серпня 2021 року громадяни України могли подорожувати в 35 країн Європи. Для поїздки в три європейські країни не знадобитися COVID-сертифікат або результат ПЛР-тесту.