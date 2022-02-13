Уже две "желтые". Какова ситуация с карантином в областях Украины: данные Минздрава

В Украине по состоянию на утро 13 февраля только две области соответствуют показателям "желтой" зоны карантина. Остальные регионы уже достигли "оранжевого" или "красного" уровней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Несколько дней подряд в Украине была только одна "желтая" область, сегодня таких регионов уже два. Показатели улучшились в Харьковской области.
"Желтой" зоне соответствуют:
Области, которые находятся в "красной" зоне:
Показатели остальных областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне, то есть, если ситуация у них ухудшится, то в этих регионах также введут локдаун.
Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили еще более 20 тысяч случаев коронавируса.