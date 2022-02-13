Вже дві "жовті". Яка ситуація з карантином в областях України: дані МОЗ

В Україні станом на ранок 13 лютого лише дві області відповідають показникам "жовтої" зони карантину. Решта регіонів вже досягли "помаранчевого" чи "червоного" рівнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Декілька днів поспіль в Україну була тільки одна "жовта" область, сьогодні ж таких регіонів вже два. Показники покращилися в Харківській області.
"Жовтій" зоні відповідають:
Області, які перебувають у "червоній" зоні:
Показники решти областей України відповідають "помаранчевій" зоні, тобто, якщо ситуація у них погіршиться, то в цих регіонах також введуть локдаун.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили ще понад 20 тисяч випадків коронавірусу.