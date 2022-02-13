RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вже дві "жовті". Яка ситуація з карантином в областях України: дані МОЗ

Автор: Дмитро Левицький

В Україні станом на ранок 13 лютого лише дві області відповідають показникам "жовтої" зони карантину. Решта регіонів вже досягли "помаранчевого" чи "червоного" рівнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Декілька днів поспіль в Україну була тільки одна "жовта" область, сьогодні ж таких регіонів вже два. Показники покращилися в Харківській області.

"Жовтій" зоні відповідають:

  • Полтавська;
  • Харківська області.

Області, які перебувають у "червоній" зоні:

  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Луганська;
  • Рівненська;
  • Хмельницька.

Показники решти областей України відповідають "помаранчевій" зоні, тобто, якщо ситуація у них погіршиться, то в цих регіонах також введуть локдаун.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили ще понад 20 тисяч випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинКоронавірус