"Ковидная амнистия". Как будет работать механизм: планы Минздрава

Министерство здравоохранения сейчас работает над механизмом так называемой "ковидной амнистии" для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации. Минздрав направил свои предложения в Министерство внутренних дел и Министерство юстиции.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу " Свобода слова на ICTV ".

По словам министра, чтобы получить прививку от коронавируса, владельцу поддельного COVID-сертификата придется рассказать своему семейному врачу, где он его приобрел.

"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде", - пояснил процедуру Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что сейчас варианты применения "ковидной амнистии" в процессе разработки, но предложенный МВД и Минюсту вариант не предусматривает анонимности.