ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Двоє лікарів вже отримали вироки за підробку COVID-документів, - МВС

Новость на русском →
Україна, Середа 10 листопада 2021 15:12
Двоє лікарів вже отримали вироки за підробку COVID-документів, - МВС Фото: Євген Єнін, заступник міністра внутрішніх справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні двом лікарям суд виніс вироки у справі про підробку COVID-документів. Одного медпрацівника оштрафували на 34 тисячі гривень, а іншому дали 2 роки в'язниці з іспитовим строком на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перешого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна в Facebook.

"Вже є два обвинувальні вироки щодо лікарів. Наприклад, одну лікарку оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов`язаною із видачею подібних довідок", - написав Єнін.

За його словами, ще одну лікарку в Івано-Франківську було засуджено до 2 років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

"Щодо самих громадян, вже ухвалено 60 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID-сертифікатів, здебільшого, під час перетину кордону. Поки що всі відбулися штрафами", - зазначив Єнін.

Він також повідомив, що в Україні від початку року вже відкрито 1200 кримінальних проваджень через підробку результатів ПЛР-тестів, COVID-сертифікатів міжнародних свідоцтв про вакцинацію.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я наразі працює над механізмом так званої "ковідної амністії" для тих, хто купив підроблений сертифікат про вакцинацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України сертифікат вакцинації
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус